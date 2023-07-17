Обвал Кримського мосту: оператори могли керувати морськими дронами по супутнику, — експерт

ЗС РФ часто хвалилися надійним захистом морської переправи на базі ЗРК С-400 "Тріумф" і "Панцир С-1". При цьому, за версією росіян, удар по Кримському мосту завдали модернізованими плаваючими дронами на базі гідроциклів. Фокус розбирався, як безпілотники обійшли російські системи ППО.

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Російська сторона звинуватила Сили оборони України в атаці по Кримському мосту вранці 17 липня. Пропагандисти висловили точку зору щодо удару ЗСУ водними дронами, які зовні схожі на гідроцикл із вибухівкою.

Національний антитерористичний комітет (НАК) заявив, що два безпілотні надводні апарати атакували Кримський міст о 3:05. Російські силовики порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (терористичний акт).

РосСМі вказують, що українські безпілотники літакового типу нібито атакували Севастополь менш ніж за добу до "НП на Кримському мосту".

"За нашою інформацією, вчора вранці один БПЛА влучив по медичному центру Medical On Group у Гагарінському районі міста, а інший був збитий військовослужбовцями Чорноморського флоту в районі Монастирського шосе", — пише медіа Mash.

Сотні морських миль до Кримського мосту: чи міг бути дрон з України?

Уламки водних мотоциклів, як заявляють у Слідкомі РФ, знайшли 17 липня біля 145-ї опори Кримського мосту. Якщо морські дрони дійсно запускалися українськими військовими, вони мали б подолати сотні морських миль навколо Криму, зазначив у розмові з Фокусом полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Я навіть не знаю, який запас ходу має бути у таких дронів. Тому в цій ситуації роспропаганда могла помилитися. Багато інфошуму і туману, тому я б зачекав із висновками", — наголосив він.

Селезньов додав, що ЗСУ отримували партію морських дронів від Великої Британії. Військово-морські сили України 30 червня цього року звітували про навчання з підводними дронами на військових маневрах Sea Breeze біля берегів Шотландії.

Гідро-акустична команда українських фахівців запускала тоді дистанційні підводні дрони "Sea Fox" і Charly. Можливо, надані Британією морські дрони використовували для ударів по базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, зазначає військовий.

"Ймовірно, є і національні розробки [морських дронів]. Чи застосовувалися вони на практиці — даних небагато. Є різні бізнес-проєкти і спільні проєкти підприємств європейського та українського ВПК", — уточнив Селезньов.

Морським дроном керують за супутником із будь-якої точки світу

Британський незалежний аналітик H.I. Sutton (Саттон), який вивчає підводні човни, у березні 2023 року писав про новий морський дрон, розроблений в Україні. За його оцінками, цей апарат застосовували для атаки на військові кораблі в Севастопольській бухті 22 березня.

Саттон стверджував, що розробкою апарата займався український віртуальний банк Monobank. Військовослужбовець і засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов припустив, що надводні дрони з вибухівкою можуть управлятися операторами за супутниковими і радіоканалами.

Дрони можуть мати свої засоби навігації, щоб оператору було легше досягти мети.

"Технології так званих водних мотоциклів і морських дронів добре відомі, нічого надприродного в них немає. Іран активно застосовує таку техніку на морі й атакує танкери. Туреччина і США виробляють їх серійно", — розповів Касьянов Фокусу.

Відстань для запуску морських дронів, за словами фахівця, залежить від запасу ходу човна і процесу управління.

"Управління може бути автономним. Дрон іде за маршрутом, але в такому разі страждає точність наведення. Або оператор керує супутниковим каналом зв'язку з будь-якої точки світу. Якщо це радіоканал, то зона прямої видимості залежить від зв'язку з кораблем-носієм або повітряним дроном-ретранслятором сигналу", — пояснює фахівець.

На думку Касьянова, у випадку з ранковою атакою по Кримському мосту могли застосовуватися різні засоби ураження. Під час масованої атаки більше шансів подолати системи ППО і надводного захисту мосту. Найефективніший варіант — застосування морських і повітряних дронів, підсумував Касьянов.

Нагадаємо, що росЗМІ писали про удар по Кримському мосту модернізованими плаваючими дронами, які ЗСУ нібито зібрали на базі гідроциклів.

Вибухи на Кримському мосту пролунали рано вранці 17 червня. Російська сторона повідомляла про загиблих і постраждалих цивільних.