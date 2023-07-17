Кримський міст атакували модернізовані українські дрони, — росЗМІ (відео)

Як запевняють росіяни, українські війська збирають морські безпілотники на базі гідроциклів, один із таких нібито захопили та підірвали біля Севастополя 16 липня.

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Сили оборони України атакували Кримський міст 17 червня за допомогою двох морських дронів. Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", посилаючись на заяву Національного антитерористичного комітету РФ.

За даними відомства, Кримський міст близько 3:05 атакували два українські надводні безпілотники. НАК порушив кримінальну справу про теракт через обвалення Кримського мосту.

Російське медіа Mash теж передає, що за основною версією слідства удар по Кримському мосту завдали модернізовані плавучі дрони, які ЗСУ нібито зібрали на базі гідроциклів. За інформацією ЗМІ, уламки водних мотоциклів росіяни виявили поблизу 145 опори мосту.

Журналісти припускають, що такі дрони рухаються, майже повністю ховаючись під водою. Крім того, у момент атаки над Чорним морем літав розвідувально-ударний безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper.

Mash також опублікувало відео "водного дрона ЗСУ", який, згідно з повідомленням, 16 червня росіяни знищили в Севастополі. Зовні він нагадує гідроцикл, а всередині наповнений вибухівкою. ЗМІ вважають, що точно такі ж апарати 17 липня атакували Кримський міст.

Видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела в Службі безпеки України, пише, що підрив Кримського мосту є спільною операцією СБУ і Військово-морських сил. Удар нібито завдали українські морські дрони. "Цензор.НЕТ" нагадало, що раніше голова СБУ Василь Малюк назвав Кримський міст "законною ціллю" для України.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Рано вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, російські ЗМІ повідомили про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виникла величезна пробка, рух мостом зупинили.

Російські ЗМІ повідомили: 145-а опора з боку Краснодарського краю обвалилася, і нібито внаслідок ракетного удару. З'явилася інформація про загибель сімейної пари — 36-річної жінки та 40-річного чоловіка, а також про госпіталізацію їхньої 14-річної доньки з черепно-мозковою травмою.

Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створюють великі проблеми для російських військ і дають переваги Силам оборони України. А ось в Оперативному командуванні "Південь" припустили, що вибух може бути провокацією з боку Росії.