Крымский мост атаковали модернизированные украинские дроны, — росСМИ (видео)

Как уверяют россияне, украинские войска собирают морские беспилотники на базе гидроцикла, один из таких якобы захватили и взорвали у Севастополя 16 июля.

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Силы обороны Украины атаковали Крымский мост 17 июня с помощью двух морских дронов. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета РФ.

По данным ведомства, Крымский мост около 3:05 атаковали два украинских надводных беспилотника. НАК возбудил уголовное дело о теракте из-за обрушения Крымского моста.

Российское медиа Mash тоже передает, что по основной версии следствия удар по Крымскому мосту нанесли модернизированные плавающие дроны, которые ВСУ якобы собрали на базе гидроциклов. По информации СМИ, обломки водных мотоциклов россияне обнаружили у 145 опоры моста.

Журналисты предполагают, что такие дроны двигаются, почти полностью скрываясь под водой. Кроме того, в момент атаки над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

Mash также опубликовало видео "водного дрона ВСУ", который, согласно сообщению, 16 июня россияне уничтожили в Севастополе. Внешне он напоминает гидроцикл, а внутри наполнен взрывчаткой. СМИ считают, что точно такие же аппараты 17 июля атаковали Крымский мост.

Издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности Украины, пишет, что подрыв Крымского моста является совместной операцией СБУ и Военно-морских сил. Удар якобы нанесли украинские морские дроны. "Цензор.НЕТ" напомнило, что раньше глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост "законной целью" для Украины.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Ранним утром 17 июня на Крымском мосту прозвучали взрывы, российские СМИ сообщили о погибших и пострадавших. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту остановили.

Российские СМИ сообщили: 145-я опора со стороны Краснодарского края обвалилась, и якобы в результате ракетного удара. Появилась информация о гибели семейной пары — 36-летней женщины и 40-летнего мужчины, а также о госпитализации их 14-летней дочери c черепно-мозговой травмой.

Позже происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создают большие проблемы для российских войск и дают преимущества Силам обороны Украины. А вот в Оперативном командовании "Юг" предположили, что взрыв может быть провокацией со стороны России.