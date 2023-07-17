"Лишняя конструкция": в ГУР и ВСУ прокомментировали взрывы на Крымском мосту (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, повреждения на мосту могут затруднить логистику оккупантов, так как Крым сползьуется ВС РФ как большой логистический хаб для перемещения войск.

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Российские оккупанты могут столкнуться с проблемами в логистике из-за повреждений Крымского моста. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Так, полуостров используется оккупантам как большой логистический хаб для перемещения войск и средств внутри территории Украины. Эти логистические затруднения являются дополнительными осложнениями для оккупантов и предоставляют потенциальные преимущества для украинских Сил обороны, отметил Юсов.

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там лишняя", — заявил Юсов.

Взрыв на Крымском мосту может быть провокацией россиян

В оперативном командовании "Юг" полагают, что инцидент на Крымском мосту может быть провокацией со стороны оккупантов. Спикер ведомства Наталья Гуменюк в эфире телемарафона указала на сосредоточение корабельной группировки в этом районе и общее напряжение на фоне вопроса о пролонгации "зернового соглашения".

"Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации "зерновой сделки", создание подобных провокаций про которые очень громко сразу рапортует оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора", — отметила Гуменюк.

Спецоперация на Крымском мосту

Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что атака на Крымский мост могла быть спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ).

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник украинским журналистам.

Взрывы на Крымском мосту — последние новости

Напомним, 17 июня российские СМИ стали сообщать о предполагаемых взрывах на Крымском мосту. Сперва сообщалось о разрушении опор моста, однако позже в Минтрансе РФ сообщили лишь о повреждении дорожного полотна и пролетов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время предполагаемого взрыва задело проезжающей мимо автомобиль. В результате погибли двое взрослых (отец и мать), а их дочь была доставлена в больницу.

Автомобильное движение по мосту приостановлено.