Довелося закрити аеропорти: влада Москви поскаржилася на нову атаку БПЛА (відео)

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, безпілотник знищили на підльоті до Москви, він упав у сусідніх Люберцях. Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "теракті".

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На території Російської Федерації в ніч на 28 серпня знову було неспокійно. Аеропорти були змушені припинити свою роботу, а мер Москви Сергій Собянін поскаржився на атаку БПЛА у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про аеропорти поблизу столиці "Внуково" і "Домодєдово", які певний час не приймали і не здійснювали вильоти пасажирських рейсів через загрозу удару БПЛА, зазначають росЗМІ.

Загалом було затримано близько 15 рейсів за час, поки зберігалася небезпека. Уже ближче до ранку аеропорти знову запрацювали.

Водночас Сергій Собянін заявив, що російська система ППО нібито зуміла перехопити безпілотник, який рухався в напрямку Москви.

"Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць із цього приводу від нього не прозвучало.

Російські Telegram-канали також почали ділитися деякими кадрами з атаки, які вдалося зняти за допомогою камер спостереження. На них практично нічого не видно, крім яскравого спалаху світла посеред ночі.

У Міноборони РФ також уже звинуватили в цьому Україну.

Варто зазначити, що кількість атак БПЛА по Російській Федерації останнім часом лише збільшується. Наприклад, у ніч на 26 серпня мер російської столиці також повідомляв про нову атаку дрона-камікадзе по Московській області, але силам ППО все нібито вдалося знищити.

Цю атаку підтвердили в Міноборони РФ і традиційно звинуватили в цьому Україну. Аеропорти також закривали на час небезпечної ситуації.

11 серпня в Росії закрили повітряний простір для цивільних суден, пояснивши це "безпекою польотів". Пізніше в столиці прогримів вибух. Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки безпілотника.