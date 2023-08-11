У Москві прогримів вибух: аеропорт "Внуково" знову запровадив план "Килим" (фото, відео)

У Росії закрили повітряний простір для цивільних суден, пояснивши це "безпекою польотів". Пізніше в столиці пролунав вибух — мер Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки безпілотника.

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Російський аеропорт "Внуково" тимчасово закрили через безпілотник у небі. Про це з посиланням на екстрені служби повідомили 11 серпня у "РИА Новости".

За даними ЗМІ, обмеження на приймання та випуск літаків запровадили о 9:40.

"Частину рейсів перенаправлено в інші авіагавані", — проінформували журналісти.

Пізніше у ЗМІ з посиланням на джерела в авіавладі та екстрених службах додали, що повітряний простір був закритий для "безпеки польотів" та обмеження було спричинене загрозою атаки БПЛА.

У телеграм-каналі Mash написали, що посадку не дозволили щонайменше шести літакам. Ще 16 повітряних суден затримали на зліт.

Фото: Baza Фото: Baza

"Попередньо, у повітряній гавані знову вели план "Килим". Частина літаків кружляє в небі, інша — збирається йти в запасні аеропорти в Домодєдово та Шереметьєво. За нашою інформацією, зараз літак із Санкт-Петербурга став кружляти над Твер'ю, чекаючи нову інформацію від диспетчерів", — передали автори контенту.

Атака БПЛА на Москву: росіяни почули вибух

11 серпня в районі міста Кубинка в Московській області помітили безпілотник, який летів у бік столиці. Про це повідомили у медіа "112".

О 10:45 у телеграм-каналі Baza проінформували про вибух в районі Карамишевської набережної.

"Наразі на місце їдуть оперативні служби", — зазначили автори контенту.

Пізніше у медіа з посиланням на слова очевидців написали, що поблизу Карамишевської набережної вибухнув безпілотник.

Вибух у Москві: мер підтвердив атаку БПЛА

Один безпілотник намагався атакувати столицю РФ, але був ліквідований силами протиповітряної оборони. Про це у соцмережах заявив міський голова Москви Сергій Собянін.

"Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", — написав він.

Нагадаємо, 10 серпня Москву також атакували безпілотники. Міський голова столиці РФ Сергій Собянін заявив, що ППО збила два дрони. У московських аеропортах оголошували план "Килим".

Як пояснив експерт із безпеки Естонії Райнер Сакс, атаки БПЛА на Москву покликані здійснювати психологічний тиск на росіян. На його думку, Україна прагне таким чином донести до громадян країни-агресорки реальність війни.