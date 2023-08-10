Удари дронів по Москві створюють психологічний тиск на росіян, — експерт

За словами Райнера Сакса, атаки українських безпілотників на столицю РФ можуть змусити Кремль відвести частину засобів протиповітряної оборони з лінії фронту для більш щільного прикриття міста.

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Експерт із безпеки Естонії Райнер Сакс 9 серпня в ефірі "Ringvaade suvel" заявив, що атаки українських БПЛА на Москву спрямовані насамперед на здійснення психологічного тиску на росіян, повідомляє ERR.

Сакс зазначив, що під час таких атак під удар потрапляють комерційні будівлі, а не цивільні об'єкти в столиці РФ.

"Вона (Україна — ред.) намагається уникнути жертв серед мирного населення, тому що з минулого досвіду відомо, що велика кількість жертв серед мирного населення може викликати зворотну реакцію населення", — сказав Сакс.

Він пояснив, що Київ намагається донести до росіян реальність війни і змусити їх змінити своє ставлення до неї. Також Київ хоче змусити Росію сконцентрувати більшу частину своїх ППО для захисту Москви.

"Оскільки Росія вже півтора року з великими труднощами воює в Україні, багато засобів ППО були перекинуті на фронт і втрачені там, тому цих засобів ППО просто стало не вистачати (у Москві — ред.)", — пояснив експерт.

Це, на думку Сакса, створює нові слабкі місця на фронті, якими можуть скористатися ЗСУ.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що авіакомпанії почали скасовувати рейси після атак БПЛА на Москву. Turkmenistan Airlines припинила всі польоти через повітряний простір Москви, пояснивши своє рішення небезпекою. Тепер літаки здійснюватимуть рейси через російську Казань.

Раніше, 30 липня в Москві та Підмосков'ї прогриміли вибухи. Міський голова столиці Росії заявив, що Україна нібито атакувала місто безпілотниками. Пошкоджень зазнала будівля на території центру "Москва-Сіті".