Удары дронов по Москве создают психологическое давление на россиян, — эксперт

По словам Райнера Сакса, атаки украинских беспилотников на столицу РФ могут вынудить Кремль отвести часть средств противовоздушной обороны с линии фронта для более плотного прикрытия города.

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Эксперта по безопасности Эстонии Райнер Сакс 9 августа в эфире "Ringvaade suvel" заявил, что атаки украинских БПЛА на Москву направлены, прежде всего, на оказание психологического давления на россиян, сообщает ERR.

Сакс отметил, что в ходе таких атак под удар попадают коммерческие здания, а не гражданские объекты в столице РФ.

"Она (Украина — ред.) пытается избежать жертв среди мирного населения, потому что из прошлого опыта известно, что большое количество жертв среди мирного населения может вызвать обратную реакцию населения", — сказал Сакс.

Он пояснил, что Киев пытается донести до россиян реальность войны и заставить их изменить свое отношение к ней. Также Киев хочет заставить Россию сконцентрировать большую часть своих ПВО для защиты Москвы.

"Поскольку Россия уже полтора года с большим трудом воюет в Украине, многие средства ПВО были переброшены на фронт и потеряны там, поэтому этих средств ПВО просто стало не хватать (в Москве — ред.)", — пояснил эксперт.

Это по мнению Сакса, создает новые слабые места на фронте, которыми могут воспользоваться ЗСУ.

Напомним, 1 августа сообщалось, что авиакомпании начали отменять рейсы после атак БПЛА на Москву. Turkmenistan Airlines прекратила все полеты через воздушное пространство Москвы, объяснив свое решение опасностью. Теперь самолеты будут осуществлять рейсы через российскую Казань.

Ранее, 30 июля в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Городской голова столицы России заявил, что Украина якобы атаковала город беспилотниками. Повреждения получило здание на территории центра "Москва-Сити".