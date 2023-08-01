"Из-за воздушной обстановки": авиакомпании начали отменять рейсы после атак БПЛА на Москву

Turkmenistan Airlines прекратила все полеты через воздушное пространство Москвы, объяснив свое решение опасностью. Теперь самолеты будут осуществлять рейсы через российскую Казань.

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Компания Turkmenistan Airlines отменила рейсы через Москву из-за "воздушной обстановки". Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 августа.

В компании отметили, что рейсы Ашхабад — Москва — Ашхабад будут прекращены и полеты будут осуществляться по маршруту через Казань. Изменения объяснили "воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне" и результатами "оценки рисков с целью обеспечения безопасности полетов".

На сайте указано, что самолеты будут обходить столицу РФ уже с 1 августа.

Заявление на сайте Turkmenistan Airlines Фото: Скриншот

Напомним, 30 июля в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Городской голова столицы России заявил, что Украина якобы атаковала город беспилотниками. Повреждения получило здание на территории центра "Москва-Сити".

Позже, 1 августа, дроны снова ударили по "Москва-Сити". По словам мэра столицы РФ, одно из зданий было повреждено повторно. По данным медиа, там находится вражеское Министерство экономического развития. Сообщалось, что аэропорт "Внуково" временно прекращал работу из-за атаки БПЛА.

Депутат Государственной думы России Андрей Гурулев в ответ на атаки дронов призвал ударить по постаменту "Родина-Мать" в Киеве. Он отметил, что "Москва-Сити" — символ российской столицы, а Украина якобы завидует и стремится посеять страх в головах россиян.