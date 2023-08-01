По тому же зданию: в РФ заявили о новой атаке БПЛА на "Москву-Сити" (фото, видео)

По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было "нарушено остекление" на площади в 150 квадратных метров.

Related video

В ночь на 1 августа в столице Российской Федерации бизнес-центр "Москва-Сити" повергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы российской столицы, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве. По его словам, одно из зданий было повторно повреждено.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление", — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Москву-Сити атаковали дроны

"Агентство городских новостей "Москва" пишет, что по данным Главного управления МЧС России, от удара беспилотника пострадала башня "IQ-квартала". По данным ведомства, в здании "нарушено остекление на площади 150 кв. м".

Как отмечает Telegram-канал Astra, на 21 этаже башни "IQ-квартала" находится Министерство экономического развития РФ.

Дрон ударил по башне "Сити-IQ"

Издание RT сообщает со ссылкой на Минобороны РФ, что в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья было уничтожено два дрона.

Об атаке дронов на Москву также написал Telegram-канал "Осторожно новости". Авторы канала отметили, что первые сообщения о работе ПВО стали поступать из Кубинки, Одинцово и Наро-Фоминска.

Дроны атаковали столицу РФ

Также сообщалось, что аэропорт "Внуково" был временно закрыт на прилет и вылет из-за атаки беспилотников, однако спустя некоторое время возобновил свою роботу.

Напомним, что ночью 30 июля в Москве и Подмосковье прозвучали взрывы. В Минобороны РФ заявили, что один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два были подавлены и посажены на территории района "Москва-Сити".

По данным пропагандистов, первый дрон прилетел в небоскреб "IQ квартала", а второй — в здание бизнес-центра "Око-2". Из-за атаки в аэропорту Внуково ввели режим "Ковер".