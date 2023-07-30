Дрон "посадили" на бизнес-центр: появились кадры взрыва в башне "Москва-Сити" (видео)

По данным пропагандистов, первый дрон прилетел в небоскреб "IQ квартал", а второй — в здание бизнес-центра "Око-2". Cпециалисты еще работают на месте прилета, а Минобороны РФ рассказывает, что все дроны "посадили".

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Момент атаки БПЛА по башне "IQ Квартал" в деловом центре "Москва-Сити" попал на видео. Кадры из окна салона красоты напротив показало российское медиа Mash.

По данным пропагандистов, первый дрон прилетел в небоскреб "IQ квартал" в 3:20 ночи по местному времени. А второй — в здание бизнес-центра "Око-2" около 4:10.

Российское Минобороны заявило, что оба дрона заблаговременно заметили и "посадили". На месте до сих пор работают специалисты, движение в районе бизнес-центра ограничено.

Mash пишет, что еще два дрона уничтожены российскими системами ПВО в районах Красногорска и Одинцово. Никто из жителей не пострадал. Из-за атаки в аэропорту Внуково ввели режим "Ковер".

"Гавань была закрыта на прилет и вылет, самолеты отправили в другие аэропорты. В 5 утра ограничения сняли", — отметило издание.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке на Москву и область, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Конечно", — ответил он на вопрос, получил ли президент доклад.

Владимир Путин сейчас принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который проходит 30 июля в день ВМФ России. Почетными гостями парада стали президенты ряда африканских стран, которые участвовали в саммите "Россия — Африка" на этой неделе.

Напомним, что ночью 30 июля в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Минобороны России заявило о налете якобы украинских беспилотников.

Еще один налет дронов на Москву произошел 28 июля. Командование ВС РФ говорило об успешной работе сил ПВО, разрушений и пострадавших не было.