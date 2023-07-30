Дрон "посадили" на бізнес-центр: з'явилися кадри вибуху у вежі "Москва-Сіті" (відео)

За даними пропагандистів, перший дрон прилетів у хмарочос "IQ квартал", а другий — у будівлю бізнес-центру "Око-2". Фахівці ще працюють на місці прильоту, а Міноборони РФ розповідає, що всі дрони "посадили".

Related video

Момент атаки БПЛА по вежі "IQ Квартал" у діловому центрі "Москва-Сіті" потрапив на відео. Кадри з вікна салону краси навпроти показало російське медіа Mash.

За даними пропагандистів, перший дрон прилетів у хмарочос "IQ квартал" о 3:20 ночі за місцевим часом. А другий — у будівлю бізнес-центру "Око-2" приблизно о 4:10.

Російське Міноборони заявило, що обидва дрони завчасно помітили й "посадили". На місці досі працюють фахівці, рух у районі бізнес-центру обмежено.

Mash пише, що ще два дрони знищені російськими системами ППО в районах Красногорська та Одинцово. Ніхто з жителів не постраждав. Через атаку в аеропорту "Внуково" ввели режим "Килим".

"Гавань було закрито на приліт і виліт, літаки відправили в інші аеропорти. О 5 ранку обмеження зняли", — зазначило видання.

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про атаку на Москву й область, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

"Звичайно", — відповів він на запитання, чи отримав президент доповідь.

Володимир Путін зараз приймає головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який проходить 30 липня в день ВМФ Росії. Почесними гостями параду стали президенти низки африканських країн, які брали участь у саміті "Росія — Африка" цього тижня.

Нагадаємо, що вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Міноборони Росії заявило про наліт нібито українських безпілотників.

Ще один наліт дронів на Москву стався 28 липня. Командування ЗС РФ говорило про успішну роботу сил ППО, руйнувань і постраждалих не було.