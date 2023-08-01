По тій же будівлі: у РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті" (фото, відео)

За даними МНС Росії, в результаті атаки безпілотників по Москві в вежі "IQ-кварталу" було "порушено засклення" на площі 150 квадратних метрів.

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У ніч на 1 серпня в столиці Російської Федерації бізнес-центр "Москва-Сіті" зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Про це написав мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За словами глави російської столиці, кілька дронів було збито на підльоті до Москви. За його словами, одна з будівель була повторно пошкоджена.

"Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Ушкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено засклення", — написав Сергій Собянін.

Мер Москви також додав, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

Москву-Сіті атакували дрони

"Агентство міських новин "Москва" пише, що за даними Головного управління МНС Росії, від удару безпілотника постраждала вежа "IQ-кварталу". За даними відомства, у будівлі "порушено скління на площі 150 кв. м".

Як зазначає Telegram-канал Astra, на 21 поверсі вежі "IQ-кварталу" знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Дрон ударив по вежі "Сіті-IQ"

Видання RT повідомляє з посиланням на Міноборони РФ, що в Одинцовському та Нарофомінському районах Підмосков'я було знищено два дрони.

Про атаку дронів на Москву також написав Telegram-канал "Осторожно новости". Автори каналу зазначили, що перші повідомлення про роботу ППО почали надходити з Кубинки, Одинцово та Наро-Фомінська.

Дрони атакували столицю РФ

Також повідомлялося, що аеропорт "Внуково" був тимчасово закритий на приліт і виліт через атаку безпілотників, проте згодом відновив свою роботу.

Нагадаємо, що вночі 30 липня у Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що один дрон знищений у повітрі над територією Одинцовського району Підмосков'я, а ще два були придушені та посаджені на території району"Москва-Сіті".

За даними пропагандистів, перший дрон прилетів до хмарочоса "IQ кварталу", а другий — до будівлі бізнес-центру "Око-2". Через атаку в аеропорту Внуково запровадили режим "Килим".