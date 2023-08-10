Собянін заявив про атаку БПЛА на Москву: у Домодєдово і Внуково ввели план "Килим" (карта)

Зі слів мера Москви, у бік російської столиці летіли два безпілотники, які нібито вдалося збити в Калузькій області та в районі ЦКАД.

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У четвер, 10 серпня, столиця Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це написав мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

Мер російської столиці стверджує, що приблизно о четвертій ранку протиповітряна оборона збила два дрони, які рухалися в напрямку Москви.

За даними Сергія Собяніна, один безпілотник було знищено в Калузькій області, а інший — у районі Центральної кільцевої автомобільної дороги.

Собянін повідомив про атаку дронів на Москву

Водночас російське видання SOTA написало, що над московськими аеропортами "Домодєдово" і "Внуково" закрито небо, оголошено режим "Килим". Повідомляють, що це випливає з переговорів диспетчера й одного з бортів над петербурзьким "Пулково".

За даними журналістів, літаки, які мали сісти в російській столиці, летять до Санкт-Петербурга і "Шереметьєво".

У Домодєдово та Внуково ввели план "Килим"

Нагадаємо, що 10 серпня в Московській області РФ сталася сильна пожежа. Очевидці чули два вибухи в Домодєдово, за якими послідувало загоряння. За даними МНС, площа пожежі становила 1 000 квадратних метрів.

Раніше, 9 серпня, Сергій Собянін повідомляв, що на підльоті до столиці Російської Федерації було збито безпілотні літальні апарати. За його словами, один був збитий у районі Домодєдово, другий — у районі Мінського шосе.

Крім того, 9 серпня пролунав вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області РФ. У будівлі, в якій стався вибух, було організовано склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".