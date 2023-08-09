Вибух у Московській області: пошкоджено понад 100 квартир, людей шукають під завалами (відео)

За даними росЗМІ, кількість постраждалих зросла до 25 осіб. Частина будівлі, в якій стався вибух, нібито використовувалася як склад піротехніки.

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Унаслідок вибуху, який пролунав на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області РФ, у понад 100 квартирах вибило вікна, а під завалами можуть перебувати люди. Про це 9 серпня повідомляє російське провладне медіа Shot.

За даними російських журналістів, причиною вибуху на заводі в Сергієвому Посаді нібито стали "порушення технологічного процесу".

"Версію про нібито "удар БПЛА", яку назвали деякі ЗМІ, наш співрозмовник спростував", — додало російське медіа.

Як пише російське видання Mash, щонайменше в 10 будинках навколо заводу вибило вибуховою хвилею скло, а в деяких квартирах навіть знесло міжкімнатні перегородки. Також очевидці повідомили, що в сусідніх офісах обсипалися стелі, а найближчий дитсадок довелося евакуювати.

За даними російського Telegram-каналу Baza, кількість постраждалих збільшилася до 25 осіб.

Крім того, канал із посиланням на свої джерела в керівництві заводу повідомляє, що будівля, в якій стався вибух, не належить заводу — її було викуплено в 90-х. Там нібито був організований склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".

Shot уточнює, що у фірми були борги, а в січні 2022 року через це за нею ввели спостереження і проводили аналіз її фінансового стану.

Варто зазначити, що у пресслужбі ГУ МНС у Московській області вирішили не коментувати вибух і людські жертви в Сергієвому Посаді. Натомість там переслали повідомлення главку МНС, який оголосив "марафон добра" і пообіцяв "тільки хороші новини".

Вибух у Сергієвому Посаді — у небо піднявся величезний стовп диму

9 серпня росЗМІ повідомили про потужний вибух у Московській області Росії. Як з'ясувалося, вибух прогримів на території Загорського оптико-механічного заводу, який виробляє оптику для російської армії.

Нагадаємо, 9 серпня вибухи також прогриміли в окупованому Криму. У Джанкойському районі в небо підняли вертольоти, вони летіли в бік Азовського моря.