Вибухи в Московській області: в Росії заявили про нову атаку дронів на столицю (відео)

Російські ЗМІ оприлюднили відео з Одинцовського району Московської області, на якому чутно звук вибуху і видно яскравий спалах.

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У ніч на 9 серпня на підльоті до столиці Російської Федерації було збито безпілотні літальні апарати. Про це написав мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе", — повідомив російський чиновник.

За словами Сергія Собяніна, інформації про постраждалих від падіння уламків не надходило.

Мер Москви повідомив про атаку БПЛА

Російський Telegram-канал Mash опублікував кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано знищення дрона в Одинцовському районі Московської області неподалік від Мінського шосе.

Робота ППО в Московській області

Що кажуть у Міноборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило, що в Московській області було зафіксовано дрони. У заяві відомства йдеться, що за атакою нібито стоїть Україна.

У Міноборони РФ також заявили, що сили ППО збили два дрони. За даними відомства, жертв і руйнувань немає.

У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів по Московській області

Нагадаємо, що 6 серпня в Москві, в районі бізнес-центру "Москва-Сіті", легковий автомобіль збив безпілотний літальний апарат. Інцидент стався у Шмитовському проїзді міста. Безпілотник після удару об бампер автомобіля впав на асфальт.

Крім того, 6 серпня в московському аеропорту ввели план "Килим" через об'єкти в повітряному просторі. Мер Сергій Собянін визнав факт роботи столичної ППО. За даними медіа, уламки збитого безпілотника впали на дитячий майданчик.

За даними ЗМІ від 2 серпня, орендарі почали залишати будівлі ділового центру "Москва-Сіті", оскільки побоюються повторних атак дронів. За інформацією видання, останні три дні з'явилися десятки оголошень про здачу та продаж комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал".