Взрывы в Московской области: в России заявили о новой атаке дронов на столицу (видео)

Российские СМИ обнародовали видео из Одинцовского района Московской области, на котором слышно звук взрыва и видно яркую вспышку.

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В ночь на 9 августа на подлете к столице Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram- канале.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — сообщил российский чиновник.

По словам Сергея Собянина, информация о пострадавших от падения обломков не поступала.

Мэр Москвы сообщил об атаке БПЛА

Российский Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых, как утверждается, зафиксировано уничтожение дрона в Одинцовском районе Московской области неподалеку от Минского шоссе.

Работа ПВО в Московской области

Что говорят в Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что в Московской области были зафиксированы дроны. В заявлении ведомства говорится, что за атакой якобы стоит Украина.

В Минобороны РФ также заявили, что силы ПВО сбили два дрона. По данным ведомства, жертв и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили об атаке дронов по Московской области

Напомним, что 6 августа в Москве, в районе бизнес-центра "Москва-Сити", легковой автомобиль сбил беспилотный летающий аппарат. Инцидент произошел в Шмитовском проезде города. Беспилотник после удара о бампер автомобили упал на асфальт.

Кроме того, 6 августа в московском аэропорту ввели план "Ковер" из-за объектов в воздушном пространстве. Мэр Сергей Собянин признал факт работы столичной ПВО. По данным медиа, обломки сбитого беспилотника упали на детскую площадку.

По данным СМИ от 2 августа, арендаторы начали покидать здания делового центра "Москва-Сити", так как опасаются повторных атак дронов. По информации издания, последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне "IQ-квартал".