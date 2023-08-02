Арендаторы начали покидать небоскребы "Москва-Сити" после атаки дронов, — СМИ

Минцифры РФ, Ozon, компания "Яндекс" и банки, которые функционируют в деловом центре, обратились к сотрудникам с просьбой позаботиться о собственной безопасности в связи с вероятными новыми атаками неизвестных беспилотников.

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Площади делового центра "Москва-Сити" начали покидать арендаторы, которые опасаются повторных атак дронов. Об этом 2 августа сообщил"Коммерсантъ".

По информации издания, последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне "IQ-квартал". В других районах российской столицы владельцы офисных центров начали получать запросы от компаний, которые задумались о переезде.

В то же время стоимость аренды пока остается постоянной. Риелторы рассказали, что клиенты не готовы соглашаться на снижение стоимости аренды. Некоторые из них еще не намерены переезжать, но рассматривают другие варианты режима работы.

Минцифры РФ и Ozon уже перевели сотрудников на удаленный режим работы. Компания "Яндекс" обратилась к своим сотрудникам с просьбой отказаться от ночных смен. Банки, которые функционируют в деловом центре, также предоставили руководителям подразделений рекомендации по принятию решений, касающихся необходимости присутствия в офисе.

В офисах "Москва-Сити" продолжают работать представители "Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" и компания Kalinka Russia. Они все же признают необходимость усиления мер безопасности.

Атака дронов на бизнес-центр "Москва-Сити"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты нанесли удары по бизнес-центру "Москва-Сити". По его словам, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве, но одно здание было впоследствии повреждено. От удара беспилотника пострадала башня "IQ-квартала". В здании "нарушено остекление на площади 150 кв. м".

Напомним, 1 августа стало известно, что удары по Москве могли навредить производству боевых дронов в России. В поврежденной башне "Москва-Сити", где расположен Минпромторг РФ, который курирует производство российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".