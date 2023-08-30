Сколько раз дроны атаковали Россию и Крым в 2023 году: эксперты провели подсчет

По данным журналистов, последние атаки, которые были направлены по крайней мере на шесть российских регионов, представляют собой наиболее крупномасштабные события в 2023 году.

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С начала текущего года на территории России и оккупированного Крыма было зафиксировано более 190 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. При этом самая масштабная была зафиксирована в ночь на 30 августа. Об этом стало известно из анализа BBC Verify.

Для подсчета данных были учтены сообщения, опубликованные в российских СМИ.

В источнике также отмечается, что ночные атаки 30 августа являются самыми масштабными, которые были зафиксированы с начала года — беспилотники нанесли удары по меньшей мере по шести регионам России с юга на северо-запад.

Сколько раз дроны атаковали Россию и Крым Фото: ВВС

Что известно про последние обстрелы оккупированного Крыма и РФ

В последнее время все чаще поступают сообщения о взрывах в оккупированном Крыму. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших ВСУ по накоплению живой силы, технике и складам противника.

30 августа представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы идет отражение атаки беспилотников с моря. В Нахимовском районе Севастополя были слышны звуки взрывов и стрельбы. По данным местных пабликов, к БПЛА присоединились морские дроны.

В ночь на 30 августа стало известно, что в российском городе Пскове прогремели взрывы. Под ударом могла оказаться Черехинская военная база.

Впоследствии россияне заявили о масштабной атаке БПЛА. Взрывы зафиксировали на территории Московской, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также рассказали, что атака дронов произошла и по Севастопольской бухте.

Разведка 30 августа подтвердила уничтожение четырех Ил-76. После серии взрывов на стратегическом объекте весь воздушный трафик в международном аэропорту Пскова был отменен. Стоимость одного Ил-76, в зависимости от модификации, может составлять 5 млрд рублей.

29 августа сообщалось, что руководство Черноморского флота РФ затопило несколько судов у Крымского моста, чтобы защититься от атак морских беспилотников.

А 28 августа власти Москвы пожаловались на новую атаку БПЛА. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, беспилотник был уничтожен на подлете к Москве и упал в соседних Люберцах. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину в "теракте".