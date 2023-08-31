"Послабить можливості РФ": удар по аеродрому Пскова став найуспішнішою атакою за час війни

За словами екс-начальника розвідки Фінляндії Пеккі Товері, тепер Росія буде змушена перемістити літаки зі своїх звичайних баз, або ж їй доведеться інвестувати значні кошти в захист аеродромів.

Related video

Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері заявив, що напад безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові був найбільш успішною операцією за весь період ведення конфлікту. Про це повідомляє Yle.

"Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогоднішній день", — сказав він.

Згідно з його висловлюванням, знищення такої великої кількості повітряних суден матиме безпосередній вплив на діяльність Російської Федерації.

Згідно з думкою Товері, така атака змусить Росію вжити заходів. Можливо, їй доведеться перебазувати свої літаки зі звичних аеродромів або вкласти суттєві ресурси в посилення захисту своїх баз.

Він зазначив, що такий сценарій передбачав би необхідність Росії переміщати зенітні системи від фронту. Будь-який із цих варіантів, на його думку, послабив би російські можливості.

Крім того, Товері вважає малоймовірним, що безпілотники могли бути запущені з Естонії.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За словами місцевих жителів, у населеному пункті було чути автоматні черги.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на аеродромі в Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. У мережі повідомили про пошкодження стратегічного бомбардувальника Ту-22, однак українська розвідка про це не згадувала.

Також з'явилися супутникові знімки аеродрому в Пскові, на яких можна помітити пошкоджені повітряні судна. На одному з кадрів зображено два червоні автомобілі, схожі на пожежні.