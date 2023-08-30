"Ласкаво просимо у 24 лютого": аеропорт у Пскові атакували БПЛА (фото, відео)

Російські екстрені служби повідомили про чотири пошкоджені літаки Іл-76. Аеропорт, який зазнав атаки, розташований майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.

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У ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Автори каналу зазначили, посилаючись на слова місцевих жителів, що в населеному пункті було чути автоматні черги. За даними пабліка, в атаці було задіяно понад 10 безпілотників. У мережі також з'явилися відповідні фото і відео.

"Ласкаво просимо у 24 лютого, товариші", — сказав автор одного з відеороликів.

Жителі Пскова чули вибухи і стрілянину

Псков зазнав атаки БПЛА

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков підтвердив, що по Псковському аеропорту було завдано удару дронами. Він заявив, що атаку відбиває Міноборони РФ.

"Від початку інциденту особисто перебуваю на місці. За попередньою інформацією жертв немає", — написав чиновник.

Зазначимо, що Псков розташований майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Псков розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною

Російське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що внаслідок атаки БПЛА по аеропорту було пошкоджено чотири літаки Іл-76.

"Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна", — ідеться в заяві.

Telegram-канал Mash повідомив, що під'їзд до аеропорту в Пскові було перекрито. У місті введено План "Едельвейс" — спецслужби переведені на посилений режим роботи.

За даними журналістів, усьому особовому складу видали зброю і виставили охороняти об'єкт. На місце події також доставили цілий автобус зі співробітниками поліції.

Під'їзд до Псковського аеропорту перекрито

Нагадаємо, 29 серпня в окупованій Новій Каховці пролунав вибух у будівлі, де розташоване відділення російської партії "Единая Россия". В окупаційній адміністрації повідомили, що внаслідок атаки дрона почалася пожежа, знищено оргтехніку та документацію.

Раніше, 28 серпня, у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що сили ППО нібито перехопили ракету, запущену з боку України. За даними відомства, ракета нібито була знищена в небі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.