Вибухи в Криму: у МО РФ заявили про перехоплення української крилатої ракети (фото, відео)

За даними російського оборонного відомства, ракету нібито вдалося знищити над акваторією Чорного моря. Міністерство не уточнило інформацію про руйнування і можливі жертви.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що сили ППО нібито перехопили ракету, запущену з боку України. Відповідну публікацію пресслужба оборонного відомства країни-агресорки опублікувала 28 серпня.

"Сьогодні приблизно об 11:30 припинено чергову спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

За даними МО РФ, ракету нібито було знищено в небі над акваторією Чорного моря біля кримського узбережжя.

Вибухи в Євпаторії

Зазначимо, що раніше очевидці повідомляли про вибухи в Євпаторії, що в окупованому Криму. Проукраїнський співрозмовник Фокусу розповів, що вибух стався о 10:26. За словами місцевих жителів, ЗС РФ запустили ракету, після чого в небі бачили вибух.

Водночас глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що ЗСУ нібито атакували півострів дронами з північного і західного боку.

Нагадаємо, 24 серпня жителі окупованого Криму повідомили про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Того ж дня бійці спеціального підрозділу ГУР Міноборони "Артан" опублікували кадри бойових дій біля берегів півострова.