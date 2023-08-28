Взрывы в Крыму: в МО РФ заявили о перехвате украинской крылатой ракеты (фото, видео)

По данным российского оборонного ведомства, ракету якобы удалось уничтожить над акваторией Черного моря. Министерство не уточнило информацию о разрушениях и возможных жертвах.

Related video

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что силы ПВО якобы перехватили ракету, запущенную со стороны Украины. Соответствующую публикацию пресс-служба оборонного ведомства страны-агрессора опубликовала 28 августа.

"Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, ракета якобы была уничтожена в небе над акваторией Черного моря у крымского побережья.

Взрывы в Евпатории

Отметим, что ранее очевидцы сообщали о взрывах в Евпатории, что в оккупированном Крыму. Проукраинский собеседник Фокуса рассказал, что взрыв имел место в 10:26. По словам местных жителей, ВС РФ запустили ракету, после чего в небе видели взрыв.

При этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ВСУ якобы атаковали полуостров дронами с северной и западной стороны.

Напомним, 24 августа жители оккупированного Крыма сообщили о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. В тот же день бойцы специального подразделения ГУР Минобороны "Артан" опубликовали кадры боевых действий у берегов полуострова.