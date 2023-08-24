Відстрілювались у морі та в повітрі: спецпідрозділ ГУР показав кадри спецоперації в Криму (відео)

Українські розвідники дістались до окупованого півострова, вступили у бій з підрозділом РФ і знищили цінну військову техніку. Бійці виконали завдання без втрат і спокійно повернулись додому.

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Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони "Артан" показали кілька фрагментів бою біля берега окупованого росіянами Кримського півострова. Про це вони розповіли на сторінці Instagram. Також фрагмент спецоперації опублікували у Telegram-каналі української розвідки.

Відео бою біля Криму зняте у різну пору доби: один запис зроблено вночі, інший — під ранок.

На нічному відео тривалістю близько 14 секунд видно, як український катер прямує геть від берега, до якого — до 100 метрів. При цьому видно, що на березі стоїть кілька добре освітлених споруд. Звуків пострілів не чути, чути лише шум мотора катера. Ні світло, ні споруди, ні патрулі ЗС РФ не завадили ГУР Міноборони виконати завдання — човен спокійно відпливає.

У дописі вказано, що спецоперацію провели біля населених пунктів Маяк та Оленівка. Під час виконання завдання вступили у бій російськими підрозділами, при цьому вдалось знищити техніку ЗС РФ та відступити без втрат. Також зазначили, що російська влада досі публічно не прокоментувала подію.

Зазначимо, мис Тарханкут, де відбулись події, розташований за 160 км від Очакова. При чому саме біля Оленівки 23 серпня злетіла у повітря система С-300 "Тріумф" армії РФ. Розвідка опублікувала кадри, зняті з дрона, який безперешкодно літав над півостровом.

Відстань від мису Тарханкут до Очакова Фото: Google maps

На іншому відео, знятому зранку, можна дізнатись більше деталі про спецпідрозділ, який вирушив на спецоперацію до Криму. Зокрема, у човні можна нарахувати близько 5-10 чоловіків у повному бойовому спорядженні. Спершу чути, як вони спокійно перемовляються і гуде мотор. Потім чути, як почалась стрілянина — катер робить віраж, щоб зійти з лінії вогню. Після цього у небі з'являється повітряне судно — можливо, це безпілотник ЗС РФ. По ньому починають стріляти — на цьому відео припиняється.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, 24 серпня жителі окупованого Криму повідомили українські ЗМІ про стрілянину та вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію: завдання виконали, загиблих не було.

Тим часом росіяни підтвердили, що дійсно стався інцидент. При цьому росЗМІ запевняли, начебто невідомі з гранатомета обстріляли кемпінг з туристами. Невідомих було близько 10 осіб і вони пересувались на надувних човнах.

Пізніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов офіційно підтвердив, що розвідка провела спецоперацію в Криму. Експерти пояснили можливу мету атаки: знешкодження російських систем ППО, які розміщені якраз на мисі Тарханкут.

Нагадуємо, голова української розвідки Кирило Буданов пояснив, що на території окупованого Кримського півострова Сили оборони можуть дістати до будь-якого куточка. 23 серпня Росія зазнала ще однієї втрати: російський пілот викрав вертоліт Мі-8 і перелетів на підконтрольну Україні території. Буданов прокоментував, що це одна з найуспішніших операцій ГУР Міноборони.