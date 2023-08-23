Одна із найкращих спецоперацій в історії України, — Буданов розкрив деталі справи Мі-8 РФ (відео)

Російський вертоліт перегнали до Києва, а пілот перебуває в Україні і хоче тут залишитися. Його родину змогли непомітно для всіх вивезти з Росії.

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Українська розвідка провела одну із найкращих спецоперацій в історії незалежної України, забравши російський Мі-8 і переманивши його пілота на свій бік. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Це перша вдала подібна операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час. Сподіваюся, що тепер зможемо це масштабувати. Насправді, змогли знайти правильний підхід до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивезти його родину, і зрештою змогли зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", — сказав Буданов.

Він повідомив, що на момент спецоперації крім пілота на борту Мі-8 перебували ще двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, де сіли, вони спробували втекти, але були ліквідовані.

"Пілот наш чудово себе відчуває. Все в нього добре. У нього є два варіанти, де перебувати, але він схиляється до варіанту бути тут", — розповів Буданов.

Він зауважив, що до річниці української розвідки 7 вересня вийде фільм, де розкажуть всі деталі цієї успішної спецоперації.

Мі-8 приземлився на українському аеродромі

23 серпня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber проінформував, що російський вертоліт нібито втратив орієнтування і випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

23 серпня стало відомо, що вертоліт приземлився в Харківській області. Це була спецоперація ГУР, до якої готувалися 6 місяців.

ЗМІ повідомили, що раніше російський пілот вже намагався потрапити до України на літаку, але , можливо, був ліквідований своїми.