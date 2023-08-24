У Криму невідомі на човнах із гранатомета обстріляли кемпінг із туристами, – ЗМІ (мапа)

До місця, де відбулася стрілянина, всього приблизно 140 кілометрів до Очакова, звідки нібито прибула українська група бійців. Згодом в ГУР підтвердили, що розвідники провели спецоперацію на півострові.

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Поблизу мису Тарханкут невідомі зупинилися в кемпінгу Оленівка Village у Чорноморському районі, а згодом обстріляли його нібито з гранатометата та кинули гранати. Про це інформує Telegram-канал Shot.

У повідомленні посилаються на невідоме джерело, яке стверджує, що "порушники" пересувалися на човнах. Вони наче відкрили вогонь по кемпінгу, де були люди.

Російські пропагандисти вважають, що це могла бути українська ДРГ. У районі введено план "Крепость".

Очевидці бачили два гумові човни недалеко від берега. У них було 10 невідомих. Один із них стріляв по кемпінгу, але нібито було одне влучання. Згодом група зникла.

У повідомленні вказано, що до місця, де відбулася стрілянина, всього приблизно 140 кілометрів до Очакова, який підконтрольний українським військам. На швидкісному човні цю відстань можна здолати за 3-4 години. За однією з версій, це могла бути спроба встановити український прапор у тимчасово окупованому Криму до дня незалежності України.

Фото: Google Maps

Висадка ГУР та бої в Криму 24 серпня

Бійці ГУР 24 серпня могли здійснити висадку на території Криму. У Telegram-каналі "Крим. Реалії" вказується, що події розгортались у районі села Маяк близько 5-ої години ранку. Місцеві мешканці чули вибухи. Тим часом як анонімні джерела в українській розвідці підтвердили, що інцидент дійсно відбувся. Зокрема, заявили, що бій був між плавзасобами та авіацією.

Російська влада наразі не коментувала ситуацію поблизу мису Тарханкут. Українська розвідка ж не замовчує ситуацію та пояснює, що військовослужбовці провели повторну спецоперацію біля Оленівки.

Нагадаємо, 24 серпня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть дістати до будь-якої точки в окупованому Криму. Також він звернувся до жителів півострова — пояснив, що їм потрібно робити.