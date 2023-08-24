"Дістати противника в будь-якій точці": ЗСУ можуть атакувати всі частини Криму, — Буданов (відео)

За словами глави ГУР, тим громадянам і росіянам, які причетні до злочинів, краще виїхати з півострова. Іншим, які чекають на ЗСУ, треба готуватися.

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Сили оборони України можуть дістати російських військових у будь-якій точці окупованого Криму. Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, звільнити півострів без бойових дій неможливо.

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на цей момент. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо дістати противника", — сказав Буданов.

Він також зазначив, що тим громадянам і росіянам, які причетні до злочинів, краще виїхати з півострова.

"А тим, хто очікує, треба готуватися і робити все для допомоги насамперед розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов", — зазначив він.

Буданов вважає, що допомога місцевого населення допоможе звільнити Крим від російських загарбників швидше і з найменшою кількістю крові.

Кирило Буданов про визволення Криму (дивртреть з 08:35)

Нагадаємо, що 23 серпня в ГУР заявили, що в Криму знищено ЗРК С-400 "Тріумф". Унаслідок вибуху повністю знищено зенітно-ракетну систему, встановлені на ній ракети та особовий склад, повідомили в українській розвідці.

Як потім розповів військовий експерт Петро Черник, втрата передової системи С-400 може призвести до того, що ракетні удари по окупантах у Криму досягатимуть своїх цілей частіше. За його словами, навіть знищення одного такого комплексу є хорошим результатом, оскільки їх не так уже й багато на території Кримського півострова.