Знищення С-400: експерт пояснив, чим обернеться для росіян втрата передового ЗРК (відео)

Втрата передової системи С-400, зазначив військовий аналітик Петро Черник, може призвести до того, що ракетні удари по окупантах у Криму досягатимуть своїх цілей.

Related video

Знищення російського С-400 "Тріумф" збільшує можливості для ракетних ударів по цілях у Криму. Такі удари на сьогодні є поки що єдиним засобом протиборства з російськими окупантами в Криму. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

За його словами, навіть знищення одного такого комплексу є гарним результатом, оскільки їх не так уже й багато на території Кримського півострова, тому для росіян втрата найсучаснішого протиповітряного комплексу С-400 вельми болісна.

"Їх знищення в якнайбільшій кількості сприятиме тому, щоб потенційно масовані ракетні удари досягали своїх цілей", — сказав Петро Черник.

Крім того, знешкодити таку сучасну зброю дуже престижно, з урахуванням того, що Росія активно торгує нібито передовим озброєнням на світовому ринку.

"Якщо вона постраждала або знищена, то це означає, що не мають росіяни такого інтелектуального потенціалу, щоб виробляти конкурентоспроможну зброю такого рівня", — додав експерт.

Петро Черник про знищення російського комплексу С-400 (дивитися з 02:12)

Нагадаємо, 23 серпня в ГУР Міноборони України повідомили, що на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". У відомстві зазначили, що з огляду на обмежену кількість таких систем у ЗС РФ для противника це досить болючий удар.