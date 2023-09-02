Взрыв в Кривом Роге: в Воздушных силах объяснили, какое устройство сбили силы ПВО

РФ пытается разведать ситуацию в Криворожском районе Днепропетровской области. Поэтому запустила беспилотник, оборудованный современной европейской оптикой.

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Около 11 утра 2 сентября жители Кривого Рога слышали взрывы в небе, причем воздушную тревогу объявили примерно тогда же. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак объяснил, что взрывы — успешная работа сил ПВО Воздушного "Восток" ВСУ. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

Свое сообщение Лысак опубликовал в 12:44. При этом отметил, причина громких звуков — выстрелы сил ПВО, которые уничтожили российский беспилотник. Ориентировочное место уничтожения — над Криворожским районом.

Тип беспилотника чиновник не назвал. Впрочем, в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" указали, что это мог быть разведывательный дрон "Мерлин" ВС РФ.

Взрывы в Кривом Роге: что известно

Первые сообщения о громких звуках в Кривом Роге появились в местных пабликах около 11:15. При этом воздушную тревогу в регионе объявили в 11:16 (продолжалась до 11:47).

Мэр Александр Вилкул обратился к гражданам: призвал сохранять спокойствие. В 12 часов написал, что над городом сработало ПВО.

Отметим, "Мерлин" — разведывательный дрон ВС РФ. Устройство способно держаться в воздухе до 10 ч. и летит достаточно бесшумно. При этом двигается на высоте до 5 000 м, неся оптическое оборудование общим весом до 8 кг. Эксперты рассказали, чем опасен этот беспилотник: оборудован французской тепловизионной матрицей, которая имею более высокую разрешающую способность, чем дрон "Орлан".

Напоминаем, командующий Объединенного оперативного штаба генерал-лейтенант Сергей Наев опубликовал пример работы мобильной огневой группы ПВО на Киевщине. В частности, показал, как воины сбили российскую ракету Х-101 из ПЗРК Stinger под Киевом.

Обстрел, во время которого сбили Х-101, происходил 30 августа 2023 года. Воздушные силы ВСУ рассказали, что в тот день враг запустил по Украине 28 ракет Х-101 и 17 дронов-камикадзе "Шахед". ВС РФ атаковали пять областей, в том числе — Киевскую. Все ракеты сбили, но несколько дронов долетели до цели, признало командование.

Эксперт рассказал, какие именно цели могли интересовать россиян на Киевщине. В частности, этими целями могут быть логистические пути, по которым в Украину поступает западное оружие.