"Особая стратегия": эксперт назвал цели ВС РФ в атаке на Киев 30 августа

По мнению обозревателя Defense Express Ивана Киричевского, россияне пытались нарушить снабжение западным оружием и боеприпасами Сил обороны, которые участвуют в контрнаступлении.

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В своей крайне атаке на Киев 30 августа Вооруженные силы России, вероятно, стремились парализовать транспортные магистрали. Об этом рассказал 31 августа "Украинскому радио" рассказал обозреватель издания Defense Express Иван Киричевский.

Проанализировав официальные данные о местах падения ракет и обломков, эксперт предположил, что россияне хотели ударить по транспортным узлам, которые, по их представлениям, могли использоваться для поставок западного вооружения, боеприпасов и техники на поддержку Сил обороны в контрнаступлении.

"Так что, по их логике, под удар мог попасть крупнейший транспортный узел страны", — отметил Киричевский.

По его мнению, с точки зрения отличия методов, на этот раз была использована особая стратегия. Российские силы разделили атаку на этапы. Первой волной пошли иранские дроны-камикадзе типа Shahed — объекты, которые должны были отвлечь ПВО и заставить ее "завязнуть" на дронах. Затем россияне выпустили крылатые ракеты двумя волнами, с характерными маневрами.

Киричесвский указал на то, что некоторые ракеты сначала направились в Львовскую область, а затем внезапно развернулись в сторону Киева.

"Возможно, враг надеялся, что в районе столицы могут еще быть "белые" пятна, которые не прикрываются зенитно-ракетными комплексами и там можно будет попробовать ударить ракетами", — рассказал Киричевский.

Он также добавил, что эти сведения, указывают на то, что санкции против России оказались неэффективными, поскольку, несмотря на увеличение производства крылатых ракет, россияне устраняют проблемы с надежностью.

Напомним, 30 августа ВС РФ провели комбинированную атаку на Киев и область, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. В результате этой атаки в Киеве было зафиксировано падение обломков, что привело к гибели двух человек. Кроме того, в Киевской области пострадали частные дома и даже местное кладбище. Также сообщалось, что в результате атаки на Киев погибли два охранника предприятия — мужчины 26-и и 36-и лет.

Также напомним, 30 августа советник глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные массированные обстрелы городов Украины считаются актом демонстративного терроризма.