"Особлива стратегія": експерт назвав цілі ЗС РФ в атаці на Київ 30 серпня

На думку оглядача Defense Express Івана Киричевського, росіяни намагалися порушити постачання західною зброєю та боєприпасами Сил оборони, які беруть участь у контрнаступі.

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У своїй крайній атаці на Київ 30 серпня Збройні сили Росії, ймовірно, прагнули паралізувати транспортні магістралі. Про це розповів 31 серпня "Українському радіо" розповів оглядач видання Defense Express Іван Киричевський.

Проаналізувавши офіційні дані про місця падіння ракет і уламків, експерт припустив, що росіяни хотіли вдарити по транспортних вузлах, які, за їхніми уявленнями, могли використовуватися для постачань західного озброєння, боєприпасів і техніки на підтримку Сил оборони в контрнаступі.

"Тож, за їхньою логікою, під удар міг потрапити найбільший транспортний вузол країни", — зазначив Киричевський.

На його думку, з точки зору відмінності методів, цього разу було використано особливу стратегію. Російські сили розділили атаку на етапи. Першою хвилею пішли іранські дрони-камікадзе типу Shahed — об'єкти, що мали відвернути увагу ППО й змусити її "зав'язнути" на дронах. Потім росіяни випустили крилаті ракети двома хвилями, з характерними маневрами.

Киричесвський вказав на те, що деякі ракети спочатку попрямували у Львівську область, а потім раптово розвернулися в бік Києва.

"Можливо, ворог сподівався, що в районі столиці можуть ще бути "білі" плями, які не прикриваються зенітно-ракетними комплексами й там можна буде спробувати вдарити ракетами", — розповів Киричевський.

Він також додав, що ці відомості вказують на те, що санкції проти Росії виявилися неефективними, оскільки, попри збільшення виробництва крилатих ракет, росіяни усувають проблеми з надійністю.

Нагадаємо, 30 серпня ЗС РФ провели комбіновану атаку на Київ і область, використовуючи безпілотні літальні апарати та ракети. Унаслідок цієї атаки в Києві було зафіксовано падіння уламків, що призвело до загибелі двох людей. Крім того, в Київській області постраждали приватні будинки і навіть місцеве кладовище. Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ загинули двоє охоронців підприємства — чоловіки 26-и та 36-и років.

Також нагадаємо, 30 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні масовані обстріли міст України вважаються актом демонстративного тероризму.