РФ масованими обстрілами намагається помститися Україні за свої невдачі, — Офіс президента

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, напади такого роду вважаються актом демонстративного тероризму. РФ запустила по Україні минулої ночі 44 повітряні цілі.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про масовану атаку по мирних містах з боку Російської Федерації. Вважає, що це була помста. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X (нинішня назва Twitter, — ред.) 30 серпня.

За його словами, запуск крилатих ракет і дронів-камікадзе іранського походження Shahed є навмисним нападом на мирне населення України. Росіяни це прекрасно усвідомлюють.

"Мотив: помста за наростаючу аварійність у самій РФ; невдачі на передовій; етнічна ненависть і спроба психологічного залякування. Безсумнівно, напад такого роду кваліфікується як акт демонстративного тероризму", — йдеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк зазначив, що за організацією цієї атаки стоїть група росіян, яка змовилася між собою і продумала деталі.

До речі, в одному зі своїх інтерв'ю радник глави Офісу президента вже заявляв, що ЗСУ не доведеться заходити на територію Російської Федерації, адже війна там триває вже повним ходом. Витрачати величезний ресурс на такі дії абсолютно безглуздо.

"Немає сенсу заходити на територію РФ, тому що війна вже переноситься на її територію. Самі росіяни її до себе і переносять. Тому що повертаються вбивці, які відразу скоюють безліч злочинів. Там усе йде в розвал, тому що управлінських рішень правильних, управлінських сигналів немає", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що РФ атакувала міста ракетами та БПЛА. Унаслідок падіння уламків у столиці загинуло двоє людей, а в Одеській і Черкаській областях працювала ППО.

Загалом у небі було 44 повітряні об'єкти противника, серед яких 28 ракет і 16 БПЛА. Сили ППО не змогли перехопити лише один дрон-камікадзе іранського походження.