ЗС РФ атакували Україну 28 ракетами і 16 Shahed: сили ППО знищили майже всі цілі (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пуски крилатих ракет і дронів-камікадзе здійснювали з акваторії Каспійського моря, а також із районів Курська і Приморсько-Ахтарська. Ефективність роботи ППО минулої ночі склала понад 97%.

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Російська Федерація атакувала мирні міста України в ніч на 30 серпня. Під час масованого обстрілу використовували крилаті ракети та ударні безпілотники, проте практично всі з них вдалося знищити. Про це повідомляють у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його даними, всі крилаті ракети, які вночі противник запустив територією України, були знищені силами ППО. Загалом їх було 28 штук.

"28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію і району Енгельса", — йдеться в повідомленні.

Також Російська Федерація під час масованого обстрілу застосувала дрони-камікадзе іранського походження "Shahed-136/131", які були запущені з південного і північного напрямків. Із 16 зафіксованих повітряних об'єктів силам ППО вдалося перехопити 15.

"Загалом зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі також зазначив, що практично всі повітряні цілі, які противник намагався застосувати проти України, були перехоплені.

Генерал-лейтенант подякував українським захисникам за ефективну роботу під час масованого удару ЗС РФ.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що РФ атакувала міста ракетами та БПЛА. Унаслідок падіння уламків у столиці загинуло двоє людей, а в Одеській і Черкаській областях працювала ППО.