ВС РФ атаковали Украину 28 ракетами и 16 Shahed: силы ПВО уничтожили почти все цели (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пуски крылатых ракет и дронов-камикадзе осуществлялись из акватории Каспийского моря, а также из районов Курска и Приморско-Ахтарска. Эффективность работы ПВО минувшей ночью составила более 97%.

Related video

Российская Федерация атаковала мирные города Украины в ночь на 30 августа. В ходе массированного обстрела использовались крылатые ракеты и ударные беспилотники, однако практически все из них удалось уничтожить. Об этом сообщается в Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его данным, все крылатые ракеты, которые ночью противник запустил по территории Украины, были уничтожены силами ПВО. Всего их было 28 штук.

"28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса", — говорится в сообщении.

Также Российская Федерация в ходе массированного обстрела применила дроны-камикадзе иранского происхождения "Shahed-136/131", которые были запущены из южного и северного направлений. Из 16 зафиксированных воздушных объектов силам ПВО удалось перехватить 15.

"Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале также отметил, что практически все воздушные цели, которые противник пытался применить против Украины, были перехвачены.

Генерал-лейтенант поблагодарил украинских защитников за эффективную работу во время массированного удара ВС РФ.

Напомним, 30 августа сообщалось, что РФ атаковала города ракетами и БПЛА. В результате падения обломков в столице погибло два человека, а в Одесской и Черкасской областях работала ПВО.