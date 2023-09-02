До Киева не долетела: бойцы ВСУ показали, как из ПЗРК Stinger сбили ракету Х-101 (видео)

Бойцы мобильной группы ПВО в течение двух недель уничтожили две воздушные цели. С помощью ПЗРК Stinger им удалось попасть в ракету Х-101 и дрон-камикадзе Shahed, которые угрожали Киеву.

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Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о работе мобильной огневой группы ПВО на Киевщине. Бойцы в течение двух недель сбили российскую крылатую ракету Х-101 и дрон-камикадзе Shahed. Об этом говорится в видео в Telegram-канале Наева.

На видео бойцы рассказывают и показывают, как работают на боевой позиции. Первые кадры записи — момент сбивания крылатой ракеты Х-101. На мгновение вспышка освещает местность, где находился боец — похоже, это какая-то дорога на Киевщине.

Боец, который произвел выстрел, объяснил: если бы он не сбил ракету, то она наделала бы беды. "Есть ощущение, что прикрываю очень много людей, детей — такого уже насмотрелись за это время! Я бы себе не простил, если бы ее пропустил", — сказал украинский воин.

После этого на видео показаны некоторые детали работы мобильной огневой группы ПВО. В частности, в состав подразделения входит четыре человека, которые быстро перемещаются на нужную позицию на автомобиле Toyota Land Cruiser. Среди бойцов есть "старший по позиции": этот человек следит, откуда движется вражеская цель, "подсказывает, корректирует".

Сергей Наев рассказал, что ракету Х-101 бойцы сбили во время воздушной атаки противника в ночь на 30 августа. А перед этим сбили еще и дрон-камикадзе Shahed. "Их эффективность очень и очень высокая. Искренне поблагодарил ребят. Убедился, что они подготовлены", — пояснил генерал. На последних кадрах записи видно, как генерал вручает бойцам награды и жмет руки.

Обстрел Киевской области: детали

Отметим, одна из последних массированных ракетных атак ВС РФ состоялась в ночь с 29 на 30 августа 2023 года, — о деталях рассказало командование Воздушными силами. Указывается, что по Украине выпустили 28 крылатых ракет Х-101 и 17 дронов "Шахед". Под ударом было пять областей: Киевская, Житомирская, Черкасская, Одесская и Николаевская. Все ракеты сбила система ПВО. Одна из них, как свидетельствует запись, сбита благодаря бойцам из мобильной огневой группы.

Напоминаем, ГУР Минобороны сообщило, сколько крылатых ракет разного типа способна выпускать промышленность России. По словам разведчиков, Х-101 способны производить по 30 шт./мес.

Между тем Украина показала успешный пуск ракеты, предполагают, большой дальности. В частности, КБ "Луч" опубликовало видеоподтверждение, и об этом же рассказал президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.