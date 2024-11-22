Будет стремиться решить этот вопрос до 2026 года: в ГУР подтвердили разработку РФ документа с разделением Украины

Этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе ВС РФ примерно в декабре прошлого года и разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года, рассказал Скибицкий.

ГУР Минобороны Украины ознакомлено с подготовленным Россией документом по прогнозу развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. В нем предусматривается план разделения Украины на три части. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе ВС РФ примерно в декабре прошлого года и разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", — сказал Скибицкий.

Он добавил, что в документе изложено то, что касается безопасности России и угроз, которые она для себя видит.

Скибицкий подчеркнул, что в своем выступлении на ежегодной встрече YES руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что РФ будет пытаться "решить" вопрос Украины до 2026 года. Это вызвано тем, что дальнейшая долгосрочная война будет влиять на все аспекты жизни россиян — экономические, демографические, имиджевые и тому подобное.

"Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства", — заявил генерал-майор. Он подчеркнул, что Путину нужна вся Украина, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым — это вроде бы территории РФ согласно их конституции", — пояснил Скибицкий.

Он добавил, что на составленной россиянами карте о разделе Украины они уже воспринимают оккупированные территории как свои.

Отвечая на вопрос, действительно ли это документы россияне могут пытаться передать через другие страны США, Скибицкий сказал, что такая угроза есть. По его словам, пока нет информации о том, что этот документ мог быть где-то передан, но это не исключается.

Напомним, что Россия подготовила базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Согласно ему, украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины разделена на три части.