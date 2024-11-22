Прагнутиме вирішити це питання до 2026 року: у ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України

Цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі ЗС РФ приблизно у грудні минулого року і розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року, розповів Скібіцький.

ГУР Міноборони України ознайомлене з підготовленим Росією документом щодо прогнозу розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. У ньому предбачається план поділу України на три частини. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі ЗС РФ приблизно у грудні минулого року і розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", — сказав Скібіцький.

Він додав, що в документі викладено те, що стосується безпеки Росії та загроз, які вона для себе бачить.

Скібіцький підкреслив, що у своєму виступі на щорічній зустрічі YES керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що РФ намагатиметься "вирішити" питання України до 2026 року. Це викликано тим, що подальша довгострокова війна буде впливати на всі аспекти життя росіян – економічні, демографічні, іміджеві тощо.

"Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою РФ залишається повна окупація нашої держави", — заявив генерал-майор. Він підкреслив, що Путіну потрібна вся Україна, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал.

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією", — пояснив Скібіцький.

Він додав, що на складеній росіянами карті про поділ України вони вже сприймають окуповані території як свої.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно це документи росіяни можуть намагатися передати через інші країни США, Скібіцький сказав, що така загроза є. За його словами, наразі немає інформації про те, що цей документ міг бути десь переданий, але це не виключається.

Нагадаємо, що Росія підготувала базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Згідно із ним, українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини.