Проросійські утворення і спірні території: РФ підготувала план розподілу України, — ЗМІ (карта)

РФ може намагатися передати США через представників іноземних держав план розподілу території України на три частини, кажуть у розвідці.

Росія підготувала базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Згідно із ним, українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела у розвідці.

Зазначається, що Росія через уряди та представників іноземних держав намагатиметься донести цей меседж до нової адміністрації США.

Згідно з ворожими прогнозами, територія України має бути поділена на такі основні частини:

1) "нові регіони Росії" — передбачає що до складу РФ увійдуть Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля Кремля;

— передбачає що до складу РФ увійдуть Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля Кремля; 2) "проросійське державне утворення" — передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це "утворення" відмовиться від вступу в НАТО, а на його території розмістять російські військові бази на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії;

— передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це "утворення" відмовиться від вступу в НАТО, а на його території розмістять російські військові бази на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії; 3) "спірні території" (західна частина України). Сюди увійдуть Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська Волинська, Рівненська, Хмельницька області, і майбутнє цих територій має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Нагадаємо, що за даними ООН, внаслідок повномасштабної війни до листопада загинули вже понад 12 тисяч цивільних українців. Ще понад 26 тисяч — отримали поранення. Реальні втрати набагато вищі, адже через окупацію територій оцінити їх поки неможливо.