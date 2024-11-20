Пророссийские образования и спорные территории: РФ подготовила план раздела Украины, — СМИ (карта)

РФ может пытаться передать США через представителей иностранных государств план раздела территории Украины на три части, говорят в разведке.

Россия подготовила базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Согласно ему, украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины разделена на три части. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведке.

Отмечается, что Россия через правительства и представителей иностранных государств будет пытаться донести этот месседж до новой администрации США.

Согласно вражеским прогнозам, территория Украины должна быть разделена на следующие основные части:

1) "новые регионы России" — предусматривает, что в состав РФ войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и АР Крым и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия Кремля;

— предусматривает, что в состав РФ войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и АР Крым и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия Кремля; 2) "пророссийское государственное образование" — предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киева. Это "образование" откажется от вступления в НАТО, а на его территории разместят российские военные базы наподобие Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии;

— предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киева. Это "образование" откажется от вступления в НАТО, а на его территории разместят российские военные базы наподобие Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии; 3) "спорные территории" (западная часть Украины). Сюда войдут Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская Волынская, Ровенская, Хмельницкая области, и будущее этих территорий должно решаться между РФ и другими сопредельными государствами — Венгрией, Польшей, Румынией.

Напомним, что по данным ООН, в результате полномасштабной войны до ноября погибли уже более 12 тысяч гражданских украинцев. Еще более 26 тысяч — получили ранения. Реальные потери гораздо выше, ведь из-за оккупации территорий оценить их пока невозможно.