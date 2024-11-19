Самые кровавые преступления России: какие теракты совершили оккупанты за 1000 дней войны (инфографика)

В ООН подсчитали, что ВС РФ убили более 12 тысяч мирных жителей, но реальные потери оценить невозможно. В СМИ вспомнили самые масштабные удары, совершенные оккупантами за время полномасштабной войны.

По данным ООН, в результате полномасштабной войны до ноября погибли уже более 12 тысяч гражданских украинцев. Еще более 26 тысяч — получили ранения. Реальные потери гораздо выше, ведь из-за оккупации территорий оценить их пока невозможно. В "Слово и дело" сделали инфографику о самых масштабных и кровавых терактах России за 1000 дней войны.

Война в Украине 2022

За 2022 год и полномасштабную войну в целом самый кровавый теракт ВС РФ — удар по драматическому театру в Мариуполе. Трагедия произошла 16 марта, точное количество жертв неизвестно. Сейчас здание уже снесено российскими оккупантами. Официальные власти предполагали, что погибли около 300 гражданских лиц, очевидцы озвучивали вдвое большую цифру.

1 и 29 марта враг атаковал здания обладминистраций в Харькове и Николаеве. В Харькове погибли 29 человек и пострадали 35 человек. В Николаеве количество жертв достигало 37 человек, а раненых — 36 человек.

8 апреля ВС РФ запустили ракету "Точка-У" с кассетными боеприпасами по вокзалу в Краматорске. В момент удара люди ждали эвакуационный поезд. Сообщалось о 31 погибшем и более 120 раненых.

27 июня Россия осуществила ракетный обстрел ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара ракетами Х-22 погиб 21 человек и получили ранения 59 человек.

Инфографика о самых масштабных терактах РФ Фото: Слово і діло

14 июля оккупанты запустили ракеты, в том числе "Калибры", по Виннице. Пострадали Дом быта "Юбилейный", офисные здания, медицинский центр и Дом офицеров. Количество жертв составило 28 человек, а раненых — почти 200.

24 августа ВС РФ атаковали станцию Чаплино в Днепропетровской области, через которую проезжал эвакуационный поезд. В результате пяти ракетных ударов потеряли жизни 25 человек, еще 31 человек получил ранения.

30 сентября под ударом ракетами С-300 оказалась гуманитарная колонна в Запорожье. Количество погибших — 32 человека, раненых — 86 человек.

Война в Украине 2023

14 января российская ракета разрушила два подъезда многоэтажки в Днепре. Погибли 46 человек, 80 человек пострадали.

28 апреля две ракеты Х-101 ударили по 9-этажному дому в Умани. Количество погибших — 24 человека, раненых — 17 человек.

27 июня вражеские "Искандеры" атаковали популярную пиццерию в Краматорске, удар, по данным правоохранительных органов, скорректировал местный житель. 13 человек погибли, 63 человека получили ранения.

В результате обстрела жилых домов во Львове и в Покровске в целом погибли 20 человек, количество пострадавших превысило сотню.

19 августа ВС РФ ударили по историческому центру Чернигова "Искандером-К", пострадало здание драмтеатра. Потеряли жизни 7 человек, количество раненых превысило 150.

Инфографика о самых масштабных терактах РФ Фото: Слово і діло

6 сентября под ударом оказался центральный рынок в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 17 человек и пострадали 36 человек.

5 октября оккупанты лишили жизни 59 жителей села Гроза в Харьковской области, которые собрались на поминки военнослужащего в кафе. Здание заведения было разрушено, учитывая небольшую численность населения пункта погиб каждый четвертый его житель. Наводчиками оказались двое местных.

29 октября в результате массированного обстрела в Киеве погибли 33 человека. Еще 30 человек были ранены.

Кроме того, 6 июня ВС РФ взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Это повлекло экологическую катастрофу, известно о более 30 погибших.

Война в Украине 2024

За март оккупанты дважды ударили по жилым домам в Одессе. В результате обстрелов 2 марта погибли 12 человек, количество жертв 12 марта составило 21 человека. Более 80 украинцев получили ранения.

18 ноября по Одессе запустили баллистику, погибли 10 человек и получили ранения еще десятки людей. Пострадали жилые дома, админздания, университет. В Воздушных силах объяснили, что "Искандер-М" был сбит, но обломки упали в Приморском районе.

17 апреля "Искандеры" ударили по Чернигову. Были повреждены больница, университет и жилые дома. Количество погибших — 18 человек, пострадавших — 78 человек.

Инфографика о самых масштабных терактах РФ Фото: Слово і діло

25 мая ВС РФ атаковали Харьков, погибли 18 человек и получили ранения 54 человека. Под ударом были жилые дома, "Эпицентр" и центральный парк.

9 августа оккупанты ударили по гипермаркету в Константиновке. Потеряли жизни 14 человек, 44 человека пострадали.

8 июля Россия осуществила массированный обстрел Украины, в Киеве были частично разрушены пятиэтажка и детская больница "Охматдет". В столице погибли 33 человека, количество раненых достигало более 120 человек.

3 сентября вражеская баллистика попала в учебное заведение в Полтаве, частично разрушив одно из зданий Института связи. Количество жертв — 59 человек, пострадавших — 328 человек.

18 ноября ВС РФ атаковали "шахедами" общежитие в Глухове Сумской области. Погибли 12 человек.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о 1000-м дне полномасштабной войны в Украине. Он опубликовал видео о том, что пережили украинцы за эти почти три года.

Вблизи столичного Национального музея истории Украины во Второй мировой войне провели акцию "Зажги огонь". У подножия "Родины-Матери" зажгли тысячу свечей в память обо всех погибших.