Ракетный обстрел Одессы: оккупанты ударили по спасателям, которые искали людей под завалами

В ГСЧС подтвердили гибель своего сотрудника. Еще пятеро его коллег получили ранения.

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15 марта ВС РФ посреди дня атаковали ракетами Одессу. В ОВА сообщали о смерти фельдшера и спасателя, которые приехали помогать пострадавшим. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подтвердили гибель своего сотрудника.

В ведомстве рассказали, что в результате ракетного удара в Одессе была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар, и туда выехали спасатели.

Работники ГСЧС начали тушить огонь, разбирать завалы и искать пострадавших. Во время этих работ враг ударил снова. В результате повторного удара погиб спасатель.

По предварительным данным, от обстрела пострадали 20 человек, и пятеро из них — спасатели. Всем раненым оказывается помощь.

Российским оккупантам также удалось повредить:

10 частных домов;

станцию технического обслуживания;

газопровод низкого давления;

2 пожарно-спасательных автомобиля.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м. На месте работают 50 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС", — добавила пресс-служба.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Напомним, ночью на 15 марта в Винницкой области попал по гражданской инфраструктуре российский дрон. В результате удара погибли два человека, четверо пострадавших были госпитализированы.

Также ночью на 15 марта ВС РФ атаковали город Мирноград в Донецкой области. Сообщается, что было шесть попаданий, полностью разрушена часть школы.