Ночной удар ВС РФ по Винницкой области: количество жертв возросло, детали (фото)

Тело одного человека было деблокировано спасателями из-под завалов частного жилого дома в Немировской громаде, а в Тульчинской громаде два человека получили травмы.

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В результате ночной атаки в Винницкой области умер еще один человек. Об этом сообщил руководитель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram.

Женщина умерла в больнице. Еще один человек погиб на месте атаки.

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Ночью ВС РФ атаковали десятками Shahed и ракетами: есть жертва и пострадавшие (фото)

Оккупанты нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека.

Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области в Facebook сообщило, что оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданской инфраструктуре.

Удалось спасти двух людей. Тело одного человека было деблокировано спасателями из-под завалов частного жилого дома в Немировской громаде.

Кроме этого, в Тульчинской общине два человека получили травмы и госпитализированы в больницу. Они получили повреждения в результате падения обломков БПЛА.

Фото: ГСЧС

Атака на Винницкую область 15 марта

Российские войска атаковали 15 марта Винницкую область дронами. В ОВА заявили, что в результате атаки войск РФ четыре человека получили ранения. Также стало известно об одном погибшем.

В общем враг в направлении украинских городов выпустил 27 дронов-камикадзе Shahed и 8 ракет различного базирования. Во время боевой работы в семи областях силы ПВО уничтожили все выпущенные ударные БПЛА. В командовании Воздушных сил уточнили, что "Шахеды" ликвидировали в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Напомним, 15 марта в ВСУ рассказали, чего не хватает бойцам на фронте. По словам военнослужащего Андрея Онистрата, весной возникает нехватка механических средств передвижения, таких как мотоциклы и квадроциклы. Кроме этого, Силы обороны всегда нуждаются в БПЛА и средствах РЭБ.