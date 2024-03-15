Потребности изменились: в ВСУ рассказали, в чем испытывают нехватку бойцы на фронте

По словам военнослужащего Андрея Онистрата, весной возникает нехватка механических средств передвижения, таких как мотоциклы и квадроциклы. Помимо этого, Силы обороны всегда нуждаются в БПЛА и средствах РЭБ.

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Основной запрос на поле боя сосредоточен на использовании беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и механизированных транспортных средств. Об этом рассказал офицер ВСУ Андрей Онистрат в эфире программы Укринформа "Лещенко спрашивает".

По его словам, в настоящее время потребности бойцов изменились.

"Основные темы, которые были очень популярны в начале войны, они сейчас все закрыты. Типа там спальники не нужны, или броники не нужны, шлемы не нужны, каски – это все не нужно. Всегда нужны дроны, всегда нужно РЕБ…", – сказал Онистрат.

Он также отметил, что весной возникает нехватка механических средств передвижения, таких как мотоциклы и квадроциклы.

"Эта тема очень характерна. Она всегда нужна. То есть любые средства передвижения, скорые помощи, какие-то механизационные штуки – они всегда нужны…", – добавил Онистрат.

Напомним, что заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в текущем году производственные показатели украинских беспилотных аппаратов могут достигнуть отметки в два миллиона единиц, при этом увеличение производственных мощностей продолжается.

А во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также отметил, что военным нужна лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать. Зеленскому не нравится, когда логистика в Украине построена на бюрократическом советском процессе.