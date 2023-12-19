"Миллион мы сделаем": Зеленский рассказал о производстве БПЛА в Украине (фото)

Президент положительно относится к увеличению производства беспилотных летательных аппаратов и специальных подразделений по ним. Для быстрого использования дронов нужна не советская, а простая инфраструктура.

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В Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Относительно производства миллиона дронов в следующем году — мы произведем, миллион мы сделаем", — сказал Владимир Зеленский.

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По его словам, он положительно относится к увеличению производства беспилотников и специальных подразделений по ним. Он отметил, что нужна лучшая, не советская, а простая инфраструктура по управлению БПЛА, чтобы быстро их использовать. Зеленскому не нравится, когда логистически в Украине остается бюрократический советский процесс, когда 26 тысяч дронов лежали на одном складе и не смогли доехать до фронта.

"Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Это мы поборем, логистику, будут получать наши воины в бригады отечественные дроны", — добавил президент.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Национальная гвардия Украины испытала отечественный дрон-камикадзе "Мамонт" в Крынках Херсонской области. Украинские бойцы поразили врага внутри здания. В частности, БПЛА с четырехкилограммовой боевой частью залетел в окно второго этажа.

6 ноября генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что украинские беспилотники могут преодолевать расстояние в тысячу километров. По его словам, продолжается "кропотливая работа" по производству FPV-дронов в Украине, а именно были подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями.