"Есть мощные модели": "Укроборонпром" освоил производство БПЛА с дальностью полета на 1000 км

Украинские инженеры разработали аналог иранского дрона Shahed и наладили производство FPV-дронов в Украине.

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Силы обороны Украины уже заказывают беспилотники, которые способны преодолевать расстояние в 1000 километров. Подробности сообщил Герман Сметанин, генеральный директор "Укроборонпрома", в интервью "Экономической Правде".

Он ответил на вопрос журналистов относительно заявлений прошлого руководства, которые касались создания беспилотника-камикадзе, который способен летать на 1000 километров. Сметанин отметил, что такая техника уже изготавливается в кооперации с западными партнерами. В Украине также уже есть большое количество государственных и частных производителей.

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"У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают", — пояснил специалист.

Генеральный директор "Укроборонпрома" назвал рекорд по дальности боевого вылета среди украинских беспилотников. Это примерно 1000 километров.

Прокомментировал Сметанин и производство FPV-дронов в Украине. Он отметил, что кропотливая работа в этом направлении продолжается.

Уже подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство соответствующих моделей. Масштабируется разработка для всех, кто обращается в "Укроборонпром".

"У нас есть люди, помещение, нам завозят компоненты и мы производим", — сообщил он.

Напомним, 6 ноября гендиректор "Укроборонпрома" высказался и по разработке ОТРК "Сапсан". По его словам, ракетная программа является сверхсекретной, но отметил, что люди работают и мотивированы.