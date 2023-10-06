Военные отдуваются за "Укроборонпром". Можно ли "оживить" снаряд к ПТРК, которому более 10 лет

Благодаря смекалке и изобретательности, украинские военные часто переигрывают россиян. Для экономии боеприпасов в ход идут советские снаряды и ракеты, но их нужно восстанавливать. Оборонные предприятия не успевают за фронтовыми потребностями, поэтому разборка боеприпасов ложится на плечи солдат.

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Украинские военные часто проявляют изобретательность в боях с оккупантами и оптимальном использовании вооружения. Специалисты Командования Сил логистики и подчиненная им воинская часть, умеют продлевать срок годности ракет к советским противотанковым комплексам (ПТРК). Работу специалистов показал Генштаб ВСУ.

Согласно нормам, после определенного срока снаряды надо отправлять на ремонт и восстановление на завод-производитель. Но есть проблема: бывшие советские предприятия расположены в России, отметили военные.

"Смекалка и изобретательность позволили проводить все необходимые процедуры в Украине. Теперь противотанковым ракетам дают вторую жизнь, чтобы они уничтожали российских оккупантов", — сообщил Генштаб в соцсети Х (ранее Twitter).

Подробности секретной технологии "оживления" боеприпасов неизвестны. На кадрах ниже представлен процесс разборки и сборки одной из ракет к ПТРК в одном из военных цехов.

ПТРК и ПЗРК применяют для остановки российской тяжелой техники

Бойцы ВСУ ремонтируют разные снаряды

Украинские военные часто применяют советские ПТРК и ПЗРК в боях с российскими оккупантами. Данные комплексы могут остановить продвижение тяжелой техники врага. Современные ПТРК ведут огонь автоматически, после прицеливания оператор комплекса может покинуть позицию, пишет портал "Милитарный".

Военный эксперт Павел Нарожный предполагает, что военные разбирают снаряд к ПТРК "Фагот" с полуавтоматическим командным наведением по проводам. По его оценкам, любой боеприпас надо сохранять и использовать для уничтожения врага.

"Украинские специалисты возрождают не только такие боеприпасы. Часто и к артиллерии ремонтируют. Проблемы могут быть с электроникой, стартовым двигателем и порохом, ведь они хранились на складах более 40 лет. Если их не оживить, придется закупать, но на рынке их мало", — пояснил специалист.

Проблем с эффективностью после восстановления быть не должно, боевая часть герметично запаковывается в тубус. В качестве западных аналогов к советским ПЗРК можно рассмотреть ракеты TOW, но подойдут далеко не все из-за отличия в модификациях, сказал Нарожный.

Насколько рискованно "оживлять" боеприпасы?

Снаряды обычно хранятся 10 лет, далее могут начаться негативные процессы со взрывчатыми веществами, которые влияют на эффективность. В ракете есть твердое топливо, в котором также через 10 лет могут произойти серьезные изменения, говорит Фокусу директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Если в боеприпасе меняется взрывчатое вещество, а в ракете — топливо, их боевые параметры сохраняются. Об остальных вещах говорить сложно. Надо знать точный тип снаряда", — отметил он.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, во время большой войны необходимо всегда использовать запасные варианты и для этого вполне подойдут восстановленные боеприпасы. Заниматься этим должны не бойцы в армейских цехах, а предприятия "Укроборонпрома", подчеркивает он.

"Если появилась возможность восстановления снарядов или другого вооружения, надо это делать быстро. Не привыкать ждать помощи Запада. Военную промышленность нормально никто не наладил и теперь приходится отдуваться силами военных. Стоит напомнить, что обращение с взрывчатыми веществами, разборка и восстановление снарядов — рискованное дело", — подытожил Жданов.

Напомним, немецкий оборонный гигант Rheinmetall получил крупный заказ на боеприпасы калибра 155-мм к артиллерии. Украина по контракту получит десятки тысяч снарядов L15, а Бундесвер — снаряды Assegai.

Некоторые эксперты считают, что в 2024 году в Украине, России и в Европе столкнутся с существенным дефицитом снарядов. Использование американских ракет ATACMS будет иметь важное значение.