Украина и Россия в следующем году будут иметь дефицит боеприпасов, — эксперт

Дальнейшее применение запасов американской армии или увеличение использования ATACMS будет иметь важное значение. Для преодоления проблем с дефицитом Украине необходимо наладить собственное производство.

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В Украине и в России уже в следующем году будет существенный дефицит боеприпасов. Будет также истощение и у европейских стран. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Нужно ускорять работу оборонной промышленности всех государств. Но это наберет обороты только в конце следующего года. Поэтому следующий год, с точки зрения потребностей оружия, будет ощутимым и связанным с нехваткой и дефицитом. Когда мы говорим об увеличении количества изготовления боеприпасов, то только в конце 2024 г. европейцы и американцы будут выходить на количество примерно до 200 тыс. в месяц, сейчас эти показатели гораздо меньше", — отметил Згурец.

Он добавил, что дальнейшее использование запасов американской армии или увеличение использования ATACMS будет иметь важное значение. Это повлияет на характер боевых действий в Украине.

Напомним, что Украина и США запустят совместное производство систем ПВО на территории Украины. Договоренностей об этом удалось достичь во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что западные запасы оружия исчерпываются. По словам западных чиновников, склады вооружений в Европе и раньше были неполными, теперь же оружия еще меньше.