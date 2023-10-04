Украина начала выпуск ПВО вместе с США: первые результаты будут к концу 2023 года, — Камышин

По словам главы Министерства стратегических отраслей промышленности, об украино-американском оружейном проекте договорились во время визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. В соседней стране будут выпускать боеприпасы.

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Руководитель Министерства стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал о том, какие разновидности оружия в обозримой перспективе Украина начнет выпускать совместно с США. Об этом сообщает NV.

Украина и США запустят совместное производство систем ПВО на территории Украины, уточнил руководитель министерства. Договоренностей об этом удалось достичь во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

"Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение в продолжении финансовой и военной поддержки, — сообщил министр. — Но и в готовности работать над совместным производством систем ПВО".

Он добавил, что работы в этом направлении уже ведутся. К концу 2023 года уже должны появиться и первые результаты. В ближайшие несколько лет будут выпускаться более "сложные системные вещи".

По данным источников журналистов, запланирован и совместный выпуск боеприпасов, но промышленные мощности разместят в соседней с Украиной стране. Есть также аналогичный проект по выпуску запчастей для военных вертолетов.

Напомним, что западные запасы оружия иссякают. По словам западных чиновников, склады вооружений в Европе и прежде были неполными, теперь же оружия еще меньше.

Также сообщалось, что в РФ производство дронов Shahed для конспирации прикрывают "моторными лодками" и "гражданскими БПЛА". Авторы, проведшие журналистское расследование, сообщили о деталях производства дронов на территории РФ. К заводу беспилотников имеют отношение такие местные производители, как Albatros, AviatestAero и Supercam.