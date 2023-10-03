В РФ производство Shahed прикрывают "моторными лодками" и "гражданскими БПЛА", — расследование
Авторы журналистского расследования подробно рассказали о производстве дронов на территории РФ. К этому, среди прочих, имеют отношение такие местные предприятия, как Albatros, AviatestAero и Supercam.
В распоряжении журналистов оказался подробный анализ производства и поставок компонентов к российским дронам Shahed, которые используются для атак по Украине. В опубликованном отчете представлен полный разбор комплектующих ударных БПЛА, иностранных компонентов к ним и путей поставок в РФ. Отчет предсатвило медиа "Кордон 91".
Авторы расследования, ко всему прочему, подробно рассказали о производстве дронов на территории РФ, к чему причастны такие местные предприятия, как Albatros, AviatestAero и Supercam.
5 января 2023 года иранская делегация посетила Специальную экономическую зону "Алабуга" на территории российского Татарстана, недалеко от города Елабуга. В июне разведка США опубликовала данные о том, что именно здесь будет строиться российский завод по выпуску дронов.
Журналисты выяснили, что через несколько дней после визита иранцев в РФ, сайт СЭЗ "Алабуга" опубликовал сообщение о запуске двух проектов — по выпуску моторных лодок и двигателей внутреннего сгорания стоимостью 80 млрд рублей (это сумма контракта, заключенного между Ираном и РФ, которая опубликована в медиа) и гражданских БПЛА.
Первый проект упоминается в новостях как Dolphin Alabuga LLC (в российских реестрах нет компаний с таким названием), второй проект — Albatros LLC, производитель дронов.
Авторы расследования допускают, что россияне могли назвать дроны "лодками", чтобы не разглашать информацию. Под проектами по впуску лодок и гражданских БПЛА, вероятно, подразумевалось производство иранских дронов и завод по выпуску двигателей к ним.
В "Алабуге" базируются компании, связанные с производством дронов:
- "Алабуга-Волокно" — предприятие, выпускающее различные виды углеродного волокна, которые используются в авиационной и космической индустриях. Компания находится под санкциями Украины и США. Из углеродного волокна производят корпусы Shahed136/131.
- Sollers Alabuga LLC — бывшее совместное предприятие российской автомобильной компании Sollers и американской Ford. Специализируется в производстве автомобильных двигателей. В январе этого года Ford вышла из проекта и продала свою долю россиянам. Сейчас предприятие выпускает коммерческие грузовые автомобили вместе с китайским производителем JAC. Завод может производить двигатели внутреннего сгорания, топливные системы и прочие компоненты для дронов.
- ПАО "Татнефть" — один из крупнейших производителей углеродного волокна и стекловолокна в РФ, в т.ч. и для авиаиндустрии.
- Coskunoz Alabuga — предприятие турецкого холдинга Coskunoz, специализирующееся в производстве автозапчастей. Компания предоставляет услуги по части исследований и тестирования в сфере производства металла.
- Danaflex — среди прочего, выпускает защитную пленку, в т.ч. для укрепления композитных материалов и компонентов, которые могут использоваться в дронах.
- Елабужский аккумуляторный завод — производитель аккумуляторов, находится под санкциями Украины.
Напомним, что россияне боятся попасть под удар ВСУ из-за производства дронов в Ижевске.
Также Фокус в своем материале объяснял, сможет ли РФ сохранить темп запуска дронов по Украине.