В РФ переделали иранские дроны Shahed, чтобы защитить от РЭБ: эксперт показал новую деталь

Блок "Комета" стал единственным чисто российским компонентом в новых версиях Shahed, но и в нем украинцы нашли иностранные составляющие.

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В систему навигации дронов Shahed-136, которыми Россия атакует Украину, применяется блок "Комета", делающий эти беспилотники "невидимыми" для украинских систем радиоэлектронной борьбы. О том, как этот блок работает, рассказал директор Киевского научно-исследовательского институт судебных экспертиз Александр Рувин в своем Telegram-канале в понедельник, 2 октября.

Эксперт объяснил, что в первую очередь "Комета" разрабатывалась для защиты навигационных сигналов. В ее линейку входит несколько блоков с разным конструктивным исполнением; они характеризуются высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Компонент устанавливался на летательные аппараты других образцов (например, БПЛА Орлан-10) его основная задача — снижение влияния систем РЭБ на летательные аппараты.

"Учитывая давление санкций и снижение мощностей российского военно-промышленного комплекса, блоки "Комета" сейчас используются для комплектации Shahed-136. Через такую модификацию враг пытается найти варианты импортозамещения иностранных деталей и максимально удешевить и унифицировать производство этих БПЛА", — написал Александр Рувин.

Кроме беспилотных летательных аппаратов, блок "Комета" противник применяет также в планирующих авиабомбах с модулями планирования и коррекции. Эти факты сейчас исследуют сотрудники Киевского научно-исследовательского институт судебных экспертиз.

Александр Рувин также обратил внимание на то, что в дронах российского производства единственным чисто российским компонентом является блок "Комета" из системы навигации. Это свидетельствует о том, что хотя БПЛА и производятся скорее всего уже на территории РФ, большая часть составляющих имеет иностранное происхождение. Более того, проведенные экспертами исследования показывают, что даже в "Кометах", казалось бы чисто российских компонентах, содержится много мелких иностранных составляющих.

В систему навигации дронов Shahed-136, которыми Россия атакует Украину, применяется блок "Комета", делающий эти беспилотники "невидимыми" Фото: КНИИСЭ В систему навигации дронов Shahed-136, которыми Россия атакует Украину, применяется блок "Комета", делающий эти беспилотники "невидимыми" Фото: КНИИСЭ

Напомним, несколькими днями ранее в РФ заявили о создании фотомодулей на кристалле для наведения ракет. Технологию хотят использовать при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения.

Отметим, что еще в начале февраля СМИ писали о том, что Россия начала упрощать производство высокоточных ракет из-за нехватки комплектующих. Россия вынуждена идти на упрощение производства, что позволяет руководителям предприятий отчитаться перед Кремлем о создании большого количества оружия, но оно гораздо хуже того, что выпускалось ранее. Упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате оно уже перестает быть высокоточным.